اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 07:00 م
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مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة فى التجمع الخامس.. وتكثيف البحث عن الجانى

الجمعة، 07 يوليو 2023 06:03 م
مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة فى التجمع الخامس.. وتكثيف البحث عن الجانى إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى عامل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق  بمنطقة التجمع وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى مدينة التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل مسجد، ما تسبب في وفاته.
 
جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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