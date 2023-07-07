مصرع طفل وسيدة ومواطن متأثرين بإصابتهم فى حريق منزل بقرية جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم فى حادث انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر التابعة لمجلس قروى كومير بإسنا، وتم نقل المصابين وقتها لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا نهاية الشهر الماضى، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح أبو الوفاء 13 سنة – سماح بدران 36 سنة – وليد عبد الرحيم - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وبعد مرور 12 يوماً على الحادث فى المنزل، توفى 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم في الحريق، وهم كل من عمر صلاح أبو الوفاء 13 سنة، وزوجة صاحب المنزل سماح بدران، وحجاج عبد المتعال الضوي 40سنة، وتم التصريح لذويهم بتسليم الجثامين لدفنها، حيث أسفر الحريق وقتها عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



