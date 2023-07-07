مصرع صغيرين أشقاء في حادث تصادم أتوبيس بموتوسيكل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي شقيقان صغيران مصرعهما في حادث تصادم أتوبيس بموتوسيكل أمام أحد الكباري بمركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثتين عن طريق سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بموتوسيكل كان يستقله صغيرين نتج عنه مصرع الشقيقين في الحال متأثرين بإصابتهم.

علي الفور انتقل عدد من ضباط مركز شرطة كفر الشيخ إلي موقع الحادث وتبين وفاة كل من "ع.ص.ب"، 16 عام، وشقيقه" ع.ص" 10 سنوات وذلك نتيجة تصادم الإتوبيس بهما وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.