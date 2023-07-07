مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بقها

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء الحادث.

وكشفت التحريات أن المصابين شابين أحدهما كان في طريقه بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها بمحافظة القليوبية، اصطدمت بهم سيارة بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة العريس بإصابات بالغة وجرى حجزه بالرعاية المركزة بمستشفى قها، ومصرع زوج شقيقة العريس الذى كان يستقل معه الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.