مدارس إنجلترا تواجه أزمة مع بدء الإضراب الثانى للمعلمين اليوم

كتبت ـ نهال أبو السعود

تواجه المدارس فى جميع أنحاء إنجلترا اضطرابًا واسع النطاق اليوم حيث بدء المعلمون إضرابهم الثانى هذا الأسبوع، فى موجة إضرابات بريطانية تستمر منذ العام الماضى.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، سيتجه أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) إلى الاعتصام بعد أن أدى إضراب مماثل يوم الأربعاء إلى إغلاق العديد من المدارس بالكامل أو إجبارهم على تقليل عدد الفصول الدراسية.

يأتي ذلك وسط نزاع طويل الأمد حول الأجور ، حيث حذر قادة النقابات من أن الإضرابات قد تستمر في الخريف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وانتقد البعض توقيت الإضراب لأنه من المقرر أن يعطل أنشطة نهاية العام - بما في ذلك الرحلات والأيام الرياضية والأيام الانتقالية للتلاميذ المتجهين إلى مدارس جديدة.

لكن NEU قال إن الوزراء كان بإمكانهم إنهاء الاضطراب بسهولة من خلال تقديم صفقة رواتب أفضل لمساعدة المعلمين وسط ارتفاع التضخم وأزمة غلاء المعيشة.

يصادف اليوم الجمعة اليوم الثامن من اضراب المدارس الفردية في إنجلترا التي واجهت إضرابات من قبل أعضاء NEU منذ فبراير.

وقال الأمين العام NEU ، كيفين كورتني: "لا يوجد معلم يريد أن يقوم بإضراب ، ولم يكن الإضراب هذا الأسبوع ضروريًا المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم اللذين يواصلان رفض إعادة الدخول في مفاوضات مع نقابات التعليم للتوصل إلى تسوية بشأن زيادة رواتب المعلمين الممولة بالكامل".

وقال وزير التعليم روبرت هالفون لشبكة سكاي نيوز: "إنه لأمر محزن للغاية حدوث هذه الإضرابات. إنها تضر بتعليم الأطفال ، لقد عانوا بالفعل خلال COVID"، وأشار الى إن الحكومة والنقابات العمالية بحاجة إلى "بذل كل ما في وسعها لحل هذا الإضراب" ، مضيفًا أنها يجب أن تكون منصفة للمعلمين ولكن أيضًا عادلة لدافعي الضرائب وسط أزمة غلاء المعيشة.