اليوم السابع
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محضر سرقة الكهرباء يعتبر لاغى فى عدم توافر هذه الشروط...تعرف عليها

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:00 ص
محضر سرقة الكهرباء يعتبر لاغى فى عدم توافر هذه الشروط...تعرف عليها حملة ضبط سرقة التيار الكهربائى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة ، وفيما يلي أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك:
 
1. أن يكون الضبط  تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة. على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً. وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شروط محضر سرقة التيار الكهربائي



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