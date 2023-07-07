محافظ قنا يتفقد مكتبة مصر العامة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للقراء

وتفقد محافظ قنا، قاعات إطلاع الكبار والذي تضم العديد من الكتب في شتي المجالات، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمترددين علي المكتبة، وضرورة الحفاظ على محتويات المكتبة من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل.

الجدير بالذكر أن مبنى المكتبة مكون من أربعة طوابق تشمل الدور الأرضي والمكون من قاعة اجتماعات وقسم الإعارة والاشتراكات وكافتيريا ومكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ومنطقة أنشطة للأطفال، بينما يضم الطابق الأول مكتبة للكبار وقاعة اطلاع للكبار تستوعب عدد 25 ألف كتاب وقاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب ومكاتب إدارية وأماكن استقبال الجمهور، في حين يشمل الطابق الثاني مكتبة الشباب مكونة من قاعة اطلاع شباب بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيدا وأماكن لاستقبال الجمهور ، والطابق الثالث والذي يضم قاعات متعددة الاستخدام مكونة من قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازا للحاسب الآلي وقاعة تدريب لغات تستوعب عدد 40 مستفيدا وقاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية إلى جانب المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة ، والطابق الأخير، والذي يتكون من حديقة سطحية وغرفة مدير المكتبة وغرفة أرشيف ومكتب الحسابات الخاص بالمكتبة وأعمال السكرتارية ومناطق خدمات وقاعة اجتماعات خاصة بإدارة المكتبة.