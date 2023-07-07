محافظ الدقهليه يحيل 156محضرا مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية- شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري الاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية، التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن مراكز ومدن ميت غمر والمنصورة ومنية النصر وطلخا ودكرنس والمطريه و نبروه علي مدار يوميين ففي اليوم الاول تم ضبط 67 مخالفة تموينية، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 89 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عباره عن محاضر تجميع بطاقات بعدد "40 بطاقة"، ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها "80 شيكارة"، ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى "السجائر"، ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر مبيعات وهميه بقيمة "200 رغيف"، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية و محاضر بيع أسطوانة غاز بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر تجميع مواد بترولية ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "بدال تموينى"، وتم التحفظ على 5طن زيت طعام و600 عبوة زيت و2000عبوة فارغة و1500 علبة سجائرو55 كجم لحم بلدى .

تم إعدام 25 كجم أغذية و2كجم كبدة مجمدة واسطوانات غاز منزلي و80 لتر سولار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.