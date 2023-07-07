اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوجه رئيس مياه الشرب بحل جذرى لانقطاع المياه بقرية تيرة بنبروه

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:24 م
محافظ الدقهلية يوجه رئيس مياه الشرب بحل جذرى لانقطاع المياه بقرية تيرة بنبروه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لشكوي مواطن من محافظة الدقهلية، ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة وجود حل فورى وجذرى لمشكلة انقطاع المياه فى قرية تيره مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
 
جاء ذلك في تصريح من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار لـ"اليوم السابع"، ردا علي شكوي المواطن جمعة نادر منصور محمد السيد زياده، أحد سكان قرية تيرة مرمز نبروه، حيث أرسل شكواه إلي صحافة المواطن بـ" اليوم السابع" جاء فيها:"أنا المواطن جمعه نادر منصور السيد زيادة من قريه تيره مركز نبروه بمحافظه الدقهلية، أرسل شكاوى بإنقطاع المياه في القرية التي تحتوي علي 150 منزل وعدم وجود مياه شرب في المنازل لمده 25 يوما.
 
وجاءت توجيهات محافظ الدقهلية إستجابه لشكوي المواطن علي موقع اليوم السابع، موجها بسرعة حل المشكلة والوقوف علي أسبابها ووجود حل جذري لتلك المشكلة، والعمل علي راحة المواطنين، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

صحافه المواطن

اليوم السابع

شكاوي المواطنين

شكاوي اليوم السابع

الدقهليه

مياه الدقهليه

انقطاع المياه



الموضوعات المتعلقة

لاعب منتخب مصر للدراجات حاصل على 15 ميدالية مختلفة.. شارك فى أول بطولة للعالم بعد إنشاء الدولة لأول مضمار داخل استاد القاهرة.. اللاعب عبدالرحمن إمبابى: دعم الدولة للشباب كان ومازال قويا.. صور وفيديو

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:00 ص

المراكز التكنولوجية نقلة حضارية للتحول الرقمى بالدقهلية .. اعرف الخدمات المقدمة بها

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:00 ص

محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة العمل بمنطقه الـ108فدان بجمصه لعرضها للمستثمرين

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:03 ص

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة