محافظ الدقهلية يوجه رئيس مياه الشرب بحل جذرى لانقطاع المياه بقرية تيرة بنبروه

الدقهلية _محمد الحبشي

استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لشكوي مواطن من محافظة الدقهلية، ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة وجود حل فورى وجذرى لمشكلة انقطاع المياه فى قرية تيره مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك في تصريح من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار لـ"اليوم السابع"، ردا علي شكوي المواطن جمعة نادر منصور محمد السيد زياده، أحد سكان قرية تيرة مرمز نبروه، حيث أرسل شكواه إلي صحافة المواطن بـ" اليوم السابع" جاء فيها:"أنا المواطن جمعه نادر منصور السيد زيادة من قريه تيره مركز نبروه بمحافظه الدقهلية، أرسل شكاوى بإنقطاع المياه في القرية التي تحتوي علي 150 منزل وعدم وجود مياه شرب في المنازل لمده 25 يوما.

وجاءت توجيهات محافظ الدقهلية إستجابه لشكوي المواطن علي موقع اليوم السابع، موجها بسرعة حل المشكلة والوقوف علي أسبابها ووجود حل جذري لتلك المشكلة، والعمل علي راحة المواطنين، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.