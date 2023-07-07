محافظ الجيزة يوجه بإقامة موقف سرفيس بجوار كوبرى همفرس

كتبت - مرام محمد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بأحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة؛ لمتابعة حالة النظافة بالشوارع ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعدد من القطاعات.

وتفقد محافظ الجيزة خلال الجولة أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات الكائنة أسفل كوبري أحمد عرابي نطاق شارع السودان بحي العجوزة.

ووجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإنشاء أرصفة للمشاة ومراعاة المنسوب الخاص بالبلدورات ومسار الطريق مع التشديد بمنع أي تعديات للمحال والمنشآت التجارية بنهر الطريق.

كما وجه المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات العمل لتحسين مستوي النظافة ومتابعة التزام المحال بوضع صناديق للقمامة أمامهم لمنع القاء المخلفات بالطريق العام.

وتفقد المحافظ منطقه كوبري همفرس بأحياء بولاق الدكرور والدقي، حيث كلف المحافظ برفع كفاءة الساحة الواقعة بجوار الكوبري ورصفها بالانترلوك وتطويرها لإقامة موقف حضاري عليها لمنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس بتلك المنطقة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالمتابعة مع الحي ومنع أي مخالفات لمركبات السرفيس ومتابعة انتظام تواجدها وعملها من داخل الموقف، مؤكداً أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة مواقف السرفيس الحضارية للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقات بالحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وعبد الله نور رئيس حي بولاق.