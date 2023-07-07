محافظ الإسكندرية يوجه "السياحة والمصايف" بالمرور على شواطئ القطاع الغربى والعجمى

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالقيام بحملات مستمرة على شواطئ القطاع الغربي والعجمي للتأكد من الالتزام بسعر تذكرة الدخول والاطمئنان على نظافة الشواطئ، وتوفر كافة الخدمات والاستماع إلى شكاوى المصطافين بالشواطئ وسرعة الاستجابة لها.

بناء علي توجيهات المحافظ، قام د. محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور علي شاطئ النخيل وشواطئ القطاع الغربي والعجمي لتحقيق أقصى درجات الانضباط على شواطئ عروس البحر المتوسط، كما تم إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تحجب الرؤية أمام المواطنين وتعتبر مخالفة لبنود كراسة الشروط.

وخلال المرور، استفسر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من رواد الشواطئ علي سعر تذكرة الدخول وتأكد منهم من عدم فرض إكراميات عليهم وكذلك تم التأكد من مجانية دورات المياه، بالإضافة إلى التأكد من إلتزام المستأجر بشاطئ النخيل بتنفيذ كل بنود منظومة الإنقاذ.

وأشار محمد عبد الرازق، إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أتم الإستعداد لتلقي شكاوي و إستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى (1270746490_01289252668_ 01119555946_ 01501267888)، و أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي (01220030103_ 01010453583_ 01225267276_ 01203686234) مضيفا ارقام شكاوى النخيل (01220030103_ 01203986324 _01220346657_ 01288676016)، او علي موقع الإدارة الرسمى .