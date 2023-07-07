محافظ الإسكندرية لـ"نظرة": حلقة السمك الجديدة ستكون على مساحة 2000 متر

كتب محمد شرقاوى

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن منطقة حلقة السمك لم تشهد تطويرا منذ عام 1834، منوها أنها لا تليق بثاني أكبر محافظة في مصر، حيث الرائحة الكريهة وأزمات بالصرف الصحي والمساحة الصغيرة.

وتابع محافظ الإسكندرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، كان هناك أرض خلف حلقة السمك تم استغلالها لتطوير الحلقة، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير حلقة السمك سيزيد عن 308 ملايين جنيه بمساحة 780 مترا تقريبا، بإشراف من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

ونوه اللواء محمد الشريف أن حلقة السمك الجديدة ستكون على مساحة ألفي متر تقريبا وعلى البحر مباشرة، والحلقة ستحوي كل تجار السمك في المحافظة، وستكون بورصة أسماك مصر التي تحدد الأسعار وكل ما يتعلق بمنتجات الأسماك.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن حلقة السمك في الإسكندرية هي الأكبر على مستوى مصر، وهي التي تصدر أيضا الأسماك لكل المحافظات الأخرى.

وتابع: الحلقة الجديدة ستكون 4 أدوار وهناك مطاعم سياحية على أعلى مستوى وأفضل خدمة، وتتكون من مكاتب ومحال يتصميم جيد ومتطور، ويمكن الشراء من دون زحام.