اليوم السابع
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محافظة القاهرة تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف لتوزيعها على المستحقين

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:02 م
محافظة القاهرة تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف لتوزيعها على المستحقين توزيع لحوم الأضاحى
كتب سيد الخلفاوى

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شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تسليم دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1054 .

وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحى والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين، مشيرًا إلى أن دفعه لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين .

 

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية .

 


القاهرة

لحوم الأضاحى

صك الاضحية

صكوك الأضاحي

الأوقاف



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