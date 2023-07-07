مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين دفعة 2020.. الاثنين

كتب - أحمد عبد الهادي

قرر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، تحديد موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد يوم الاثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.