مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين دفعة 2020.. الاثنين

قرر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، تحديد موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد يوم الاثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين دفعة 2020.. الاثنينالجمعة، 07 يوليو 2023 11:42 م
مجلس الدوله، ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
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