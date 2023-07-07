لماذا يحتاج كل مولود جديد إلى جرعة فيتامين ك؟

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ك مهم لتخثر الدم فيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم تخزينه في الكبد ، وهو مهم لتخثر الدم والحفاظ على صحة العظام. يحصل الأطفال الأكبر سنًا والبالغون على فيتامين ك من خلال المصادر الغذائية ، مثل تناول الخضار الورقية والبيض واللحوم. يتم إنتاج فيتامين ك أيضًا عن طريق بعض البكتيريا التي تعيش في أمعائنا. يحتاج الطفل حديث الولادة خلال الساعات الأولى من حياته إلى عدد من الإجراءات الوقائية من بينها حقنة فيتامين K ، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا في حماية المولود الجديد من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل النزيف المفرط، بحسب موقع lifehakerفيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم تخزينه في الكبد ، وهو مهم لتخثر الدم والحفاظ على صحة العظام. يحصل الأطفال الأكبر سنًا والبالغون على فيتامين ك من خلال المصادر الغذائية ، مثل تناول الخضار الورقية والبيض واللحوم. يتم إنتاج فيتامين ك أيضًا عن طريق بعض البكتيريا التي تعيش في أمعائنا.

يحصل المواليد الجدد على كمية محدودة جدًا من فيتامين ك في الرحم. وبعد الولادة ، يحتوي حليب الأم على كمية محدودة جدًا من فيتامين K ، وتستغرق البكتيريا المنتجة لفيتامين K بعض الوقت لتستعمر الأمعاء بالكامل لذا يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء مخازنهم الخاصة من فيتامين K". يعاني المواليد الجدد من نقص فيتامين ك ونتيجة لذلك ، يكون الأطفال أكثر عرضة لمشاكل النزيف في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم ، بسبب نقص فيتامين ك. الجروح والندبات الصغيرة لن تسبب لهم بالضرورة مشاكل النزيف ، ومع ذلك ، فإن مصدر القلق الأكبر هو أن النزيف في الأمعاء أو الدماغ يمكن أن يؤثر على نموهم.

يتم إعطاء حقنة فيتامين ك لحديثي الولادة في غضون ساعات من الولادة ، عن طريق حقنها في الفخذ. طلقة واحدة هي كل ما يحتاجون إليه. على الرغم من وجود أشكال فموية من فيتامين ك ، إلا أنها لا تمتص بشكل جيد تقريبًا. بدون جرعة فيتامين K ، يكون لدى المولود فرصة واحدة تقريبًا من 60 إلى 1 من كل 250 للإصابة بنزيف نقص فيتامين K في غضون أسبوع من الولادة. إذا تم إعطاء جرعة فيتامين ك ، فإن خطر النزيف ينخفض بشكل كبير.