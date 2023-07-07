لأهالى بنى سويف والفيوم.. تعرف على عنوان مكتب تصديقات وزارة الخارجية

بنى سويف هانى فتحى

تشهد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، اقبال من المواطنين الراغبين فى توثيق بعض الأوراق والشهادات الجامعية والحكومية للسفر إلى الخارج .

ووفرت وزارة الخارجية فروع لمكاتب التصديقات ببعض محافظات الجمهورية للتيسير على المواطنين بدلا من السفر للقاهرة .

وأقامت وزارة الخارجية فرع كمتب التصديقات بمحافظة بنى سويف لخدمة أبناء محافظتى بنى سويف والفيوم والمحافظات المجاورة .

ويقع مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمحافظة بنى سويف فى شارع عبد السلام عارف بوسط مدينة بنى سويف، ويقدم كافة الخدمات التى تقدم فى مكاتب تصديقات الخارجية بالقاهرة .

ويستطيع القادم من محافظة الفيوم بسيارته الخاصة الذهاب الى مكتب تصديقات الخارجية من خلال اتجاه طريق الكورنيش واتخاذ سارع عبد السلام عارف ، كما يستطيع القادم من الفيوم فى المواصلات العامة استقلال سرفيس خط 13 من موقف محى الدين بمدينة بنى سويف.