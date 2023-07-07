اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لأهالى بنى سويف والفيوم.. تعرف على عنوان مكتب تصديقات وزارة الخارجية

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:00 م
لأهالى بنى سويف والفيوم.. تعرف على عنوان مكتب تصديقات وزارة الخارجية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، اقبال من المواطنين الراغبين فى توثيق بعض الأوراق والشهادات الجامعية والحكومية للسفر إلى الخارج .

ووفرت وزارة الخارجية فروع لمكاتب التصديقات ببعض محافظات الجمهورية للتيسير على المواطنين بدلا من السفر للقاهرة .

وأقامت وزارة الخارجية فرع كمتب التصديقات بمحافظة بنى سويف لخدمة أبناء محافظتى بنى سويف والفيوم والمحافظات المجاورة .

ويقع مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمحافظة بنى سويف فى شارع عبد السلام عارف بوسط مدينة بنى سويف، ويقدم كافة الخدمات التى تقدم فى مكاتب تصديقات الخارجية بالقاهرة .

ويستطيع القادم من محافظة الفيوم بسيارته الخاصة الذهاب الى  مكتب تصديقات الخارجية من خلال اتجاه طريق الكورنيش واتخاذ سارع عبد السلام عارف ، كما يستطيع القادم من الفيوم فى المواصلات العامة استقلال سرفيس خط 13 من موقف محى الدين بمدينة بنى سويف.

 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مكتب تصديقات الخارجية

تصديقات وزارة الخارجية

مكتب تصديقات بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

5 توصيات للجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب" بشأن خطة 2023/2024 لوزارة الخارجية.. وضع خطة شاملة لـ"مكاتب التصديقات" الأبرز.. ودعوات لتملك مصر مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج

الأحد، 02 يوليو 2023 09:00 ص

سمير مرقص لـ"إكسترا نيوز": الإخوان تغولوا على أجهزة الدولة وحاولوا صناعة دولة موازية.. مساعد محمد مرسىى كان يخاطب الدول الأجنبية دون المرور على وزارة الخارجية.. ويكشف كواليس تعرضه للتهديد من الجماعة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:06 ص

سمير مرقص: مساعد محمد مرسي كان يخاطب الدول الأجنبية دون المرور على وزارة الخارجية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة