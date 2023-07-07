وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القرية، وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد "أحمد ياسين غيظان".

وتقتحم قوات الاحتلال منازل مُنفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة، وتأخذ قياساتها، تمهيدًا لهدمها في انتهاج لسياسة العقاب الجماعي، بحق أسر المُقاومين الفلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال- حسبما أفاد شهود عيان - الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين. كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية، وأجبرتهم على مغادرة مُحيط منزل عائلة الشهيد.