فرص عمل بأكتوبر والعين السخنة والعلمين الجديدة.. اعرف الوظائف وشروط التقديم

كتبت - مرام محمد

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل "أفراد أمن" بإحدى شركات الأمن والحراسة، موضحا أماكن العمل وشروط التقديم على النحو التالي:

-أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (المؤهل بداية من دبلوم - السن من 18 : 45 - 12 ساعة عمل - يوجد سكن - وجبتين).

-قرية سياحية بالعين السخنة (المؤهل بداية من إعدادي - السن من 18 : 45 - 12 ساعة عمل - يوجد سكن).

-مخزن بالمنطقة الصناعية بأكتوبر (لمؤهل بداية من إعدادي - السن من 18 : 45 - يوجد سكن).

-العلمين الجديدة (المؤهل بداية من إعدادية - السن من 18 : 45 - يوجد سكن).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".