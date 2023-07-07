فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية غدا.. صور

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية ، عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2023، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقاً للتوزيع الجغرافى اعتباراً من السبت 8/7/2023 وحتى يوم السبت الموافق 22/7/2023.

ولفت الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس، إلى أن الأفضلية ستكون لأصحاب المجموع الأعلى، وأن جميع الشروط مرفقه في الإعلان.