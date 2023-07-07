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فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية غدا.. صور

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:01 م
فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية غدا.. صور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2023، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.
 
وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقاً للتوزيع الجغرافى اعتباراً من السبت 8/7/2023 وحتى يوم السبت الموافق 22/7/2023.
 
ولفت الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس، إلى أن الأفضلية ستكون لأصحاب المجموع الأعلى، وأن جميع الشروط مرفقه في الإعلان.
 
التقديم للثانويه الفنيه
التقديم للثانويه الفنيه

شروط التقديم
شروط التقديم

شروط القبول في الثانويه الفنيه للتمريض
شروط القبول في الثانويه الفنيه للتمريض

فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض (1)
فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض (1)

فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض (2)
فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض (2)

 


الثانوية الفنيه

شروط القبول في الثانوية الفنيه للتمريض

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