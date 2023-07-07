اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 06:17 م
أكرم القصاص
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غلق 24 منشأة وضبط 9161 حالة إشغال متنوع وتحرير 3765 محضرا بالإسكندرية

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:31 م
غلق 24 منشأة وضبط 9161 حالة إشغال متنوع وتحرير 3765 محضرا بالإسكندرية حملات التفتيش على المنشآت العامة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد ، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 24 منشأة، والتحفظ على عدد 9161 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 3765 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 393 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.
 
 
 
 

 


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