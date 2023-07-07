اليوم السابع
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غرفة عمليات مشتركة بين الزراعة والمحليات بالدقهلية لرصد أى تعد على الأراضى الزراعية

الجمعة، 07 يوليو 2023 06:24 م
غرفة عمليات مشتركة بين الزراعة والمحليات بالدقهلية لرصد أى تعد على الأراضى الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تشكيل غرفة عمليات مشتركة ما بين المحليات، ومديرية الزراعة بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لمتابعة أى محاولة تعدى على الاراضى الزراعية، وتم توجيه مديرى الإدارات التعاونية الزراعية برفع حالة الاستعدادات، والتنسيق مع كافة الجهات للحفاظ على الرقعة الزراعية، والابلاغ فورا على أى حالة تعدى على الاراضى الزراعية، مع متابعة مستمرة بجميع المراكز وإيقاف أى أعمال من شأنها الضرر بالأراضى الزراعية والتنبيه والتشديد على المزارعين بالالتزام والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما وجه صلاح بضرورة تنفيذ سياسات الدولة فى الزراعة التعاقدية من محصول الذرة والفول الصويا واللازم بالمخصص لمحصول الارز وحصر المخالفين. 

كما أشار إلى قرب الانتهاء من منظومة حوكمه الاسمده وتدريب الجمعيات وتحديث جميع المكاينات pos واستلام كروت الجمعيات وإدخال اللينك الخاص بمنظومة حوكمه الاسمده وتسليم الارقام للمستخدمين بالجمعيات، كم تم البدء بالعمل بالمنظومة فى جميع جمعيات الدقهلية واستلام الأسمدة.


الدقهليه

زراعة الدقهليه

الحفاظ على الأرض الزراعية

محصول القمح



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