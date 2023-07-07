وقال رئيس مجلس إدارة "غازبروم" أليكسي ميللر- وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، إن المحاولات المستمرة من قبل "نفطو غاز" لرفع قضايا تحكيم ضد "غازبروم" محفوفة بتعرض الشركة الأوكرانية لعقوبات روسية، مشيرا إلى أن "نفطو غاز" رفعت دعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد روسيا فى المحاكم الأمريكية.

وأضاف "إذا استمرت مثل هذه الأعمال غير النزيهة من قبل الشركة الأوكرانية فلا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات من قبل روسيا، ومن ثم فإن أي علاقات بين الشركات الروسية وشركة "نفطو غاز" ستكون ببساطة مستحيلة"، متهما الشركة بأنها تنتهك الالتزامات التعاقدية مع شركة "غازبروم" تحت ذرائع مختلفة، وترفض استلام الغاز عبر نقطة العبور "سوخرانوفكا"، لكنها في الوقت نفسه تطالب "غازبروم" بسداد ثمن عبور (ترانزيت) الغاز الذي ترفض استلامه.