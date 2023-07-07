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"عناية الإسلام بالنشء"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 07 يوليو 2023 09:00 ص
"عناية الإسلام بالنشء"..موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة -أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "عناية الإسلام بالنشء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .
 
وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو ، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.
 
كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

خطبة الجمعة

العناية بالنشء

وزارة الاوقاف

صلاة الجمعة



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