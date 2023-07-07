عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم يعرضك للإصابة بأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

تشير بعض الأبحاث إلى أن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القلبية الوعائية.

ووفقا لتقرير موقع prevention أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن هناك أدلة على أن قلة تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويسبب عددا من المضاعفات نستعرضها فى هذا التقرير..





- التهاب مزمن

إنه أحد التفسيرات المحتملة للعلاقة بين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وسوء نظافة الفم.

- تراكم البلاك فى الفم

يمكن أن يؤدى إلى تراكم البلاك والبكتيريا فى الفم، ما يؤدى إلى استجابة مناعية والتهاب مزمن.

- لويحات دهنية فى الشرايين

قد تساهم هذه الحالة الالتهابية فى تطور تصلب الشرايين، وتراكم اللويحات الدهنية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- بكتيريا فى الأسنان

تم اكتشاف بكتيريا مثل Porphyromonas gingivalis ، الموجودة بشكل شائع في لوحة الأسنان ، في لويحات تصلب الشرايين، ويمكن أن تدخل هذه البكتيريا إلى مجرى الدم من خلال اللثة الملتهبة، مما قد يساهم في تكوين لويحات الشرايين.

ويقلل التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط والزيارات الروتينية للأسنان من خطر الإصابة بأمراض اللثة والالتهاب المزمن في الفم، مما قد يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.