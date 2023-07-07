طلائع الغربية تواصل فعاليات المشروع القومى لنشر لعبة الكابادى بنادي 23 يوليو

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات المشروع القومى لنشر لعبة الكابادى، لتلاميذ المدارس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتحاد المصري للكابادي، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

يهدف المشروع إلى نشر لعبة الكابادى بين تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين من الناشئين "بنين، بنات"، علاوة على دعم الإتحاد المصرى للكابادى بعناصر متميزة للمشاركة في المنتخب القومى.

ينفذ المشروع بنادي 23 يوليو مدربي المشروع، كابتن سالي فاروق، كابتن كرم منجي وبمتابعة الكابتن محمد ابو شعيشع رئيس القسم الرياضي بالإدارة العامه للطلائع بالغربية، وإشراف الدكتور محمد منصور مدير الاداره العامه للطلائع.

يذكر أن لعبة الكابادي خليطا بين المصارعة والرجبي، وتحتاج إلى قوة بدنية وخفة حركة ونفس طويل وتناغم عضلي عصبي مع سرعة رد الفعل في نفس الوقت.

وتقام لعبة الكابادي بين فريقين يتألف كل منهما من 12 لاعبا منهم 5 بدلاء، ويتنافس الفريقان على حصد نقاط أكثر عن طريق لمس أو أسر لاعبي الخصم، بينما يهتف الباقون باسم اللعبة "كابادي"، بمتابعة مستمرة من يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.