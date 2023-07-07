"ضربناه لحد ما مات".. اعترافات المتهمين بقتل شخص الغربية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

"ضربناه لحد ما مات".. كانت هذه الكلمات اعترافات المتهمين بقتل شخص في الغربية، مؤكدين أنه اقترض منهم أموالا وماطلهم في ردها فاحتجزوه بمنزل أحدهم وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وتلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية ب لاغا بالعثور على جثة "تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية" بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وتم انتشالها .

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد ، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين بإستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات" ولدى وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم تم ضبطها والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

كما أضافوا بقيام المجنى عليه بمماطلتهم فى سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.