ضبط 60 طن حديد تسليح مخزن بغرض الاحتكار و11 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلي ة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 60 طن حديد تسليح داخل مستودع لبيع الحديد، والتحفظ على 11 جوال دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومستودعات حديد التسليح والبدالين التموينين والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والوقوف على مدى التزام التجار بالتعليمات والقوانين المنظمة لعملية بيع وشراء السلع ومكافحة التلاعب بالدعم والغش التجارى وإحتكار السلع والتربح والتكسب السريع وغير المشروع من وراء ذلك، وتشكلت حملة بنطاق دائرة مركز ومدينة المحلة.

وكانت معلومات قد وردت المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بوجود بعض التجار الذين يقومون باحتكار سلعة حديد التسليح للتكسب والثراء الفاحش من إحتكار هذه السلعة قامت الحملة بمداهمة إحدى مستودعات حديد التسليح بمركز المحلة تم التحفظ ومصادرة 60 ستون طن حديد مسلح أطوال 12 متر بتخانة 10مللى بعد مراجعة سجلات الحركة وبيانات المشتريات والمبيعات الخاصة بهذا المستودع والمعتمدة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

كما تم مداهمة إحدى المخابز السياحية بدائرة قسم أول المحلة وبالتفتيش داخل المخبز تم العثور على 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5% زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم تمت مصادرتها والتحفظ عليها بمطحن سلندرات المحلة، وتم تحرير محاضر جنح لتلك المخالفات اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.