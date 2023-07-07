ضبط 1400 لتر سولار وبنزين و570 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1400 لتر سولار وبنزين و570 علبه سجائر مجهولة المصدر و13 مخبز مخالف خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز ههيا.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية كفر أبو حطب من ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية من السولار مقدارها ( 800 ) لتر، وكمية من البنزين 80 مقدارها ( 600 ) لتر، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 10304 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية واﻷكشاك بقرى الزرزمون والمسلمي والعواسجة من ضبط ( 57 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها، بإجمالى كمية مقدارها ( 570 ) علبة ، وتم تحرير المحاضر أرقام 10305 و 10306 و 10307 و 10308 و 10309 لسنة 2023جنح ههيا وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها المحضر رقم 10268 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لتجميع ( 3 ) شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء.

والمحضر رقم 10269 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية دون إنتاج فعلي على نظام صرف الخبز.

كما قامت الحملة بتحرير ( 11 ) محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.