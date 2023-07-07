اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 06:17 م
أكرم القصاص
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ضبط 1200 عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملة على صيدليات البحيرة

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:00 م
ضبط 1200 عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملة على صيدليات البحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام لمحافظة البحيرة حملات مكثفة على الصيدليات بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدنية وادى النطرون وجهاز مدينة النوبارية.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1200 قرص وأكياس وبخاخات أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلى، وضبط 690 قرصا خاصا بهيئة الشراء الموحد وغير مصرح ببيعها بالصيدليات العامة.
 
وتم التحفظ على المضبوطات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حملات رقابية

صحة البحيرة

تفتيش صيدليات

أدوية منتهية الصلاحية

محافظة البحيرة

ايتاى البارود



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