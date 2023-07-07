اليوم السابع
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ضبط 116 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:52 م
ضبط 116 مخالفة تموينية بأسواق دمياط المضبوطات
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية التموين بدمياط عن استمرار حملاتها، والتى استهدفت عددا من أسواق المحافظة لضبط الأسعار، وكذلك التأكد من سلامة المعروضات ومد مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
 
وأسفرت حملات مديرية التموين عن ضبط عددا من المخالفات المتنوعة بلغت 116 مخالفة، فضلا عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الادمي داخل بعض المطاعم في دمياط. 
 
ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك تنسيق جيد بين المديرية وبين كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الاسواق، مشيرا إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لمتابعة شكاوى المواطنين وكذلك استقبال نتائج تلك الحملات. 
 
وأضاف وكيل تموين دمياط، أن حملات التموين قد أسفرت عن ضبط 5 مخالفات داخل بعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلا عن ضبط 6 مخالفات أخرى داخل مستودعات الغاز المنزلي لنقص الاسطوانات، فيما تم تحرير المحضر رقم 13266 جنح مركز دمياط، وذلك عقب ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الادمي داخل أحد المطاعم وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وأشار أيضا إلي أنه تم ضبط 104 مخالفات متنوعة مابين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم حمل شهادة صحية.
 
وشدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، على أهمية الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها بشأن تطبيق شروط السلامة والتأكد من من صحة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المخالفين بمنتهي الحسم في الإطار الذي ينظمه القانون،موضحا تخصيص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم فضلا عن فتح كاتب تلقي الشكاوى بكافة الإدارات التابعة للتموين على مستوى المحافظة للتعامل بشكل فوري مع أية شكاوى يتم ورودها من قبل المواطنين. 

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