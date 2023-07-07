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صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه خلال الهجوم المضاد، تفقد الألوية القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أكثر من نصف قوتها.

وقال في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على "يوتيوب" : "يتم القضاء على الأوكرانيين ببساطة في ساحة المعركة. لا يوجد شيء يمكن أن يغير هذا الوضع".

وفقًا للضابط الأمريكي، خلال الهجوم المضاد ضد الجيش الروسي، بلغت خسائر الألوية القتالية الأوكرانية 60% من القتلى والجرحى، لأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديهم تدريب كافٍ لاستخدام الأسلحة الغربية بشكل فعال.

وفي وقت سابق، أشار ريتر إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.

وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليج سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.