اليوم السابع
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صعق كهرباء ينهي حياة سائق أثناء غسل توك توك في الوراق

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:59 م
صعق كهرباء ينهي حياة سائق أثناء غسل توك توك في الوراق توك توك، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أصيب سائق توك توك بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع شخص داخل مغسلة بمنطقة الوراق، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ ،وتبين أن سائق أثناء غسل التوك توك الخاص به، أصيب بصعق كهربائي، ما أدى إلى مصرعه في الحال. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمغسلة، وشهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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