شواطئ مصيف بلطيم الـ6 كاملة العدد وزحام وإقبال من مختلف المحافظات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم ال6، إقبال كبير من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة منها القاهرة والغربية والدقهلية والمنوفية، والبحيرة، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لقضاء الإجازة الصيفية، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتوافد المترددون على شواطئ" النرجس، الامل، الفيروز، السلام، الزهراء،" للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية، وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك فى ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تم توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.