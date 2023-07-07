شروط وموعد التقديم لمدرسة التمريض بالتأمين الصحى بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن التأمين الصحى بقنا عن شروط القبول طالبات مدرسة التمريض لمدرسة التأمين الصحي قنا للعام الدراسي 2023/2024، والذي يبدأ السبت القادم وحتى الجمعة 14 يوليو.

وأوضح التأمين، أن طلبات القديم هي فتح لينك التقديم من الصفحة الخاصة بالتأمين الصحي، أن يكون المتقدم من مواليد نفس المركز، حساب السن حتي 1 أكتوبر 2023، الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس العام، رقم تليفون الطالب وولي الأمر، شهادة حسن سير وسلوك.

وأشار التأمين الصحي، إلي أنه يتم رفع ملف pdf يحتوي على صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، إيصال مرافق لولي الأمر، بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل على الإعدادية منها، شهادة حسن سير وسلوك.