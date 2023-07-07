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شخص يطلق النار على مسجد فى لبنان والجيش يصيبه بالرصاص

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:31 م
شخص يطلق النار على مسجد فى لبنان والجيش يصيبه بالرصاص الجيش اللبناني
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أحد الأشخاص أطلق النار على مسجد في بلدة بر الياس البقاعية.

وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن "اشتباكا وقع بين دورية للجيش اللبناني أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، مما أدى إلى إصابته".

 


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