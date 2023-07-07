شخص يطلق النار على مسجد فى لبنان والجيش يصيبه بالرصاص

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أحد الأشخاص أطلق النار على مسجد في بلدة بر الياس البقاعية.
وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن "اشتباكا وقع بين دورية للجيش اللبناني أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، مما أدى إلى إصابته".
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قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أحد الأشخاص أطلق النار على مسجد في بلدة بر الياس البقاعية.
وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن "اشتباكا وقع بين دورية للجيش اللبناني أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، مما أدى إلى إصابته".
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