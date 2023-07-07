اليوم السابع
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"شباب كفر الشيخ" تشارك فى ختام فعاليات اللقاء الرياضى المجمع لرياضات المرأة

الجمعة، 07 يوليو 2023 06:03 م
"شباب كفر الشيخ" تشارك فى ختام فعاليات اللقاء الرياضى المجمع لرياضات المرأة فعاليات اللقاء الرياضى المجمع
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لرياضات المرأة الذي استضافته المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، علي مدار ثلاث أيام، بمشاركة  10 محافظات بإجمالي 250 مشاركة، وأقيمت برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتأتى مشاركة لاعبات كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع القومي لرياضات المرأة المصرية التى شاركت المحافظة فى ختام فاعلياته، وحصلت على "المركز الخامس" فى لعبة الكاراتيه،  كما شاركت بفرق كره طائره، كره يد، تنس طاوله و العروض الرياضية، المشروع القومي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

جاءت مشاركة فرق محافظة كفر الشيخ فى ختام اللقاء  المجمع  ب17 لاعبة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، مصاحباً الفرق وجهاد طايل المشرف على الفرق، وكابتن هدير ناجى مدرب الفرق، واللقاء المجمع، ضم أعضاء فرق محافظات " كفر الشيخ، السويس، المنوفية، الاسماعيلية، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد.

 

 

 


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