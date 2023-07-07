شاهد مقتنيات معرض الخط العربى للفنان محمد إبراهيم بمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

يُعد الفنان محمد إبراهيم أحد رواد وأعلام فن الخط العربي في مصر والوطن العربي في العصر الحديث، وهو مؤسس مدرسة متميزة في الخط العربي؛ مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالإسكندرية.

وكانت حياته كلها مُكرسة لخدمة فن الخط العربي ونشره بين الأجيال، والعمل على إبراز جمالياته، والحفاظ على تراثه وإبداعاته، وتضم أروقة مكتبة الإسكندرية معرض للخط العربى ،ومجموعة من أعمال الفنان محمد ابراهيم متاحة لرواد مكتبة القراءة.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير ، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.