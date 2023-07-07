سيلفيو برلسكونى وأرونالدو فورلانى.. رحيل رئيسى وزراء إيطاليا السابقين خلال شهر

فاطمة شوقى

توفى رئيس الوزراء الإيطالى السابق أرنالدو فورلانى فى يونيو الماضى، عن عمر 97 عامًا، بمقر إقامته فى روما، وذلك بعد اعلان ابنه أليساندرو عن وفاته، ليصبح ثانى رئيس وزراء اسبق تفقده إيطاليا خلال شهر، وذلك بعد وفاة سيلفيو برلسكونى فى يونيو الماضى، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وولد فورلانى فى بيسارو، وشغل منصب رئيس وزراء إيطاليا بين 18 أكتوبر 1980 و 28 يونيو 1981 ، عمل سكرتير لحزب الديمقراطية المسيحية بين عامى 1969 و1973، وعاد مجددا للحزب فى عام 1989 الى 1992، كما أنه أصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.

يُعتبر فورلانى أحد أهم السياسيين الإيطاليين من السبعينيات إلى أوائل التسعينيات ، وكان أحد كبار الديمقراطيين المسيحيين وكان سيبلغ 98 عامًا في 8 ديسمبر.

ترشح لرئاسة الجمهورية فى عام 1992، وأصيب بحالة من الإحباط بعد هزيمته.

وواجه فورلانى سلسلة من الاختبارات الصعبة، من الإرهاب الذي استمر في ضرب رجال بارزين في العاصمة ، من خلال محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثانى، وهو ما أدى به الى الاستقالة.

وتوفى رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى فى المستشفى بعد 4 أيام على دخوله مستشفى سان رافاييلو فى ميلان، بعد معاناته من مضاعفات صحية، وذلك فى يونيو الماضى.