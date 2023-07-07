اليوم السابع
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زيلينسكي يشكو من رفض بلغاريا تقديم الأسلحة لأوكرانيا

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:00 ص
زيلينسكي يشكو من رفض بلغاريا تقديم الأسلحة لأوكرانيا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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اشتكى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من رفض الرئيس البلغاري، رومين راديف، تقديم الأسلحة لنظام كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا، "تحدثت اليوم مع الرئيس (راديف)، وقد أفصح عن أفكاره بشأن مساعدة أوكرانيا في الدفاع. لدينا رؤية مختلفة للأمور، وهو يعتقد أن تقديم المساعدة لأوكرانيا تصعيدٌ، بينما أعتقد أنها حماية. وهذه فلسفة مختلفة تماما".

وتابع بالقول "لا يمكنه أن يسمح بأن يتقلص عدد الأسلحة لدى جيشه، وهذا السبب وراء عدم دعمه لنا. وقد أخبرته بصراحة أن أسلحتكم لن تكفي في حال انهيارنا، ومضي روسيا قدما إلى الأمام".

ومع ذلك، أعلن زيلينسكي عن إيجاد التفاهم مع الرئيس البلغاري بشأن قضايا الطاقة و"معادلة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني في وقت سابق.


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