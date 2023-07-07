ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن داريونو رئيس مركز الزلازل والتسونامى قوله - إنه "بالنظر إلى مركز الزلزال والمركز المنخفض، حدث الزلزال بسبب أنشطة الصدع".

وبحسب داريونو، تم تسجيل مركز الزلزال عند إحداثيات خط عرض 2.22 درجة جنوبا وخط طول 140.09 درجة شرقا، و 53 كم شمال غرب منطقة جايابورا، وبابوا، و 10 كم تحت الماء.

ووفقا لـ داريونو، شعر الناس بالزلزال في هذه المنطقة، لكن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأشار إلى أن الوكالة سجلت هزة ارتدادية بلغت قوتها 2.0 درجة، ناصحا الناس بالالتزام بالهدوء وعدم التأثر بالمعلومات غير الموثوقة وتجنب المباني المتصدعة أو المتضررة.



