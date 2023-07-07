وأشار المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني -في بيان أوردته قناة "فرانس 24" مساء الخميس- إلى أنه سيتم إنشاء مركز إقليمي في رومانيا لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لمقاتلات "إف 16".

يأتي هذا في وقت تسعى فيه دول عدة لمساعدة أوكرانيا في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات إف-16 بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف هذه الطائرات