روسيا: نستطيع تصدير 55 مليون طن من الحبوب خلال هذا الموسم

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أكد وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف أن بلاده قادرة على تصدير 55 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الزراعى الممتد بين 1 يوليو الجارى حتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية الزيادة.

وقال باتروشيف - خلال الجلسة العامة ضمن فعاليات معرض "يوم الحقل لعموم روسيا 2023"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - "إننا نخطط خلال الموسم الجديد، لتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن من الحبوب نحو الأسواق الخارجية. وأيضًا، ومن حيث المبدأ، يعتبر هذا رقمًا جديرًا جدًا".

وأضاف أنه فى حال نمو المحصول، يكون الاستهلاك المحلى ثابتًا من حيث المبدأ، ومستقرًا بصورة تقريبية. لذلك، يمكن زيادة قدرات التصدير أيضًا.



ولفت وزير الزراعة الروسى إلى أنه يتم إرسال 96٪ من حبوبنا إلى هؤلاء الشركاء من أصحاب المسؤولية. وليس هناك شك أن هذه تمثل مساهمتنا الهامة للغاية فى مجال الأمن الغذائى العالمي، ونحن هنا لا نتحدث فقط، وإنما نربط كلامنا بالعمل، ونقدم حبوبنا لمن هم فى حاجة إليها حقًا.



وكشف الوزير، فى وقت من سابق، من نهار اليوم الجمعة، عن توقعاته لموسم الحبوب فى روسيا لهذا العام، حيث قال إنه يرتقب حصد 123 مليون طن، مؤكدًا أن الرقم يحتمل أن يرتفع.