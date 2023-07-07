وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال قيد الدراسة، وفقا لما اوردته وكالة انباء (تاس) الروسية، "بالطبع، كل شيء سيعتمد على تطور الوضع في هذا المجال كما صرح رئيس لجنة إدارة غازبروم أليكسي ميلر أمس".

ولفت إلي أن روسيا تراقب الوضع عن كثب، قائلا"بطبيعة الحال ، لن نسمح بالتعدي على مصالحنا ومصالح شركتنا".

وصرح رئيس لجنة إدارة غازبروم أليكسي ميلر بأن "شركة نافتوجاز الأوكرانية واصلت محاولاتها لتقديم مطالبات غير مشروعة فيما يتعلق بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا" ، مضيفًا أن الشركة نفسها انتهكت الالتزامات التعاقدية بحجج ملفقة.

وأضاف أن روسيا قد تفرض عقوبات على شركة نافتوجاز إذا لزم الأمر.

كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده لم تغلق الباب أبدا أمام المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا ترى آفاقا لهذه المفاوضات حاليا.

وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة، "لقد قلنا على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات، إن الجانب الروسي لم يغلق أبدًا الباب أمام عملية التفاوض، ولكن لا نرى حتى الآن أي آفاق لعملية التفاوض هذه".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "في الوقت الحالي، للأسف، لا تتوفر الوسائل السياسية والدبلوماسية اللازمة لمثل هذه المفاوضات بسبب رفض نظام كييف لمثل هذا الاحتمال، وكذلك بسبب الإحجام الواضح عن مثل هذه العملية من الخارج وخاصة واشنطن، التي لها بالطبع تأثير وإدارة مباشرة على نظام كييف".

ولم يستبعد بيسكوف إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والتركي في المستقبل المنظور.

