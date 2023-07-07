وقال مصدر فى إنفاذ القانون لوكالة تاس الروسية إن "ألكسندر موروزوف ، المتهم بعبور الحدود الروسية بشكل غير قانوني، وتهريب أسلحة نارية وذخيرة عبر حدود الدولة وعمل تخريبي قد نقل إلى سجن ليفورتوفو للخضوع لمزيد من التحقيق. كما تم تسليم قضيته إلى موسكو".

ومن جانبها، قالت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو إن المحققين طلبوا تمديد حبس المشتبه به قبل المحاكمة وتم قبول هذا الطلب.

وبحسب المحققين فقد عبر المواطن الأوكراني بشكل غير قانوني الحدود الروسية بطائرة إيه-22 خفيفة الوزن، بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية على الأراضي الروسية. وتحطمت طائرته في منطقة كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك بعد اصطدامها بخط نقل طاقة عالي الجهد. ولم يكن لدى الطيار بطاقة هوية أو تصريح لدخول روسيا. وتم اعتقاله في 7 أبريل.