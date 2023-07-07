وذكرت -وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، إنه "تم العثور على جثتين آخرتين؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 55 شخصا".

وكانت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية قد تعرضت في أوائل يونيو الماضى للاستهداف من قبل قوات كييف؛ ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

