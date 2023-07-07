روسيا: إسقاط مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة وقتل 800 جندي في محاور مختلفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن محاولات القوات الأوكرانية التقدم على عدة محاور باءت بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بواقع أكثر من 800 جندي، بالإضافة إلى اسقاط مقاتلة من طراز سوخوي-25 في زابوروجيا و13 مسيرة في مناطق مختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات "الجنوب" في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ونتيجة الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.

في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تم صد أربع هجمات للعدو في مناطق نوفوغوروفكا ونوغوغوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وياموبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين.

و تم القضاء على ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غفوزديكا" وآخر من طراز "دي- 30".

وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقة مستوطنة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.

وعلى محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مركز تجمع القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني في منطقة لوغوفسكوي.

وقالت سبوتنيك: " بلغت خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 200 جندي أوكراني، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي غفوزديكا وآخر من طراز "مستا بي"، بالإضافة لمدفع "أيه إف-90" بريطاني الصنع."

وعلى محور كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو في منطقة كراسنوي بيرفو، سينكوفكا، ماسيوتوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير إحدى عشرة مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مدفعي أكاتسيا.