اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:00 ص
رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن الرئيس التشيكي، بيتر بافل، أن دعم بلاده لأوكرانيا سيستمر، معتبرا أن قيمة المساعدات المقدمة تقارب ملياري دولار.

وأشار بافل خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في براغ، الخميس، إلى أن "التشيك كانت بين الدول الأولى التي ساعدت أوكرانيا. ونحن سنواصل تقديم هذا الدعم الشامل للشعب الأوكراني لاحقا".

واعتبر بافل أنه "لو تم جمع المساعدات التي تم تقديمها من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات والمواطنين، فإن المبلغ الإجمالي سيبلغ نحو ملياري دولار".

وكان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قد أعلن في وقت سابق، أن قيمة المساعدات العسكرية التشيكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، بلغت نحو 227 مليون دولار.


حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

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