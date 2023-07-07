جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها بودن مع الجمالي الخميس، في قصر الحكومة بالقصبة، والتي خصّصت لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتم خلال الجلسة -بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء التونسي- التطرق إلى متابعة برامج التمكين الاقتصادي والوقوف على تقدم تنفيذ مختلف خطوط التمويل التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض.

وتطرقت الجلسة إلى برامج الوزارة في مجال التشغيل فيما يتعلق باستشراف حاجات سوق العمل الوطني والدولي إلى جانب تحديد حاجات المؤسسات والقطاعات والعمل على تلبيتها.