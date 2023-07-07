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دولاب مخدرات متحرك.. حبس 3 متهمين بحيازة 8 كيلو من حشيش واستروكس

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:20 ص
دولاب مخدرات متحرك.. حبس 3 متهمين بحيازة 8 كيلو من حشيش واستروكس حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بحيازة نحو 5 كيلو من مخدر الحشيش، و3 كيلو من مخدر الاستروكس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات في الواقعة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.
 
 
 

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

نيابه السلام

اخبار الحوادث



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