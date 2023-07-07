اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 06:28 م
أكرم القصاص
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حكومة إيطاليا: لا يمكن رعاية جميع المهاجرين ومستعدون لاستقبال النظاميين

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:05 م
حكومة إيطاليا: لا يمكن رعاية جميع المهاجرين ومستعدون لاستقبال النظاميين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الإيطالية، على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أنها ستنظم في 23 يوليو الجاري مؤتمرا حكوميا كبيرا بين دول إفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة.

وقال تاياني - في حديث مع إحدى قنوات التلفزة، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم /الجمعة/ - إن إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا، ولكنها على استعداد لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل.

وأضاف "نحن مستعدون لزيادة العدد أيضا إلى أكثر من 120 ألفا سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

وبشأن الهجرة غير النظامية، قال تاياني "يجب أن ندافع عن حدودنا ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة أيضا إلى دول أخرى".

وكان قد جرى الحديث في وقت سابق عن تنظيم هذا المؤتمر من أجل معالجة جذرية لأسباب الهجرة غير النظامية خلال لقاء لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

 


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